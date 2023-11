O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira, 15, o primeiro reforço para temporada de 2024. O time paulista contratou Aníbal Moreno, que atualmente defende o Racing, da Argentina. O meio-campista de 24 anos assinou contrato até 2028 e será apresentado em janeiro, após a abertura da janela internacional de transferência. “Me receberam muito bem, tudo muito tranquilo. Gostaria de agradecer à família Palmeiras pelas boas-vindas”, disse o jogador, que preferiu dar seu melhor no time Paulista. “Espero que possamos escrever uma história bonita juntas”, disse o jogador. Os valores da transferência giram em torno de R$ 35 milhões, mais R$ 5 milhões em bônus por metas atingidas. Moreno acumula passagens na seleção sub-18, sub-20 e sub-23 da Seleção Argentina, e, em 2019, conquistou o Sul-Americano Sub-20 e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Moreno é destro e, até o momento, só defendeu duas equipes: Newell’s Old Boys, que o revelou, e o Racing, no qual está desde 2020. O meio-campista é um dos principais destaques do clube argentino nas últimas três temporadas.

Fala comigo, meu greengo! Comigo e com os @avantipalmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo Seja Avanti e receba todas as notícias sobre o #MaiorCampeãoDoBrasil em PRIMEIRA MÃO no app ➤ https://t.co/depBR3UR27#AvantiPalestra pic.twitter.com/BSUD2wXQh8 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 15, 2023