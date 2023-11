O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, admitiu nesta terça-feira (15) que Matheus Bidu sofreu pênalti de João Pedro durante a vitória do Corinthians sobre o Grêmio no último domingo (12), em Porto Alegre.

– Tem uma câmera muito boa que foi pouco utilizada pela equipe VAR. A gente vê o corpo do atacante sendo arremessado para frente. Ao ser tocado, o corpo dele é arremessado. Ele está em uma ação, e o corpo é arremessado. É óbvio que ele valoriza, mas existe a infração. Não podemos confundir. A carga do defensor é absolutamente imprudente – diz Seneme, o chefe de arbitragem da CBF.

A explicação foi dada durante o programa “Papo de Arbitragem”, que a própria CBF organiza para comentar lances polêmicos de cada rodada do Brasileirão. Seneme diz que a equipe de VAR errou na interpretação do lance e que o pênalti ainda seria acompanhado de cartão amarelo a João Pedro.

– A equipe VAR focou muito na ação do atacante (no caso, Matheus Bidu). Se o atacante freiou ou não, se o toque fez ele derrubar ou não. Esqueceram de avaliar a ação do defensor, porque quem comete a falta neste caso é o defensor, não o atacante. A principal referência não pode ser o atacante – diz Seneme, o chefe de arbitragem da CBF.

– O jogador do Grêmio faz uma carga, coloca o peso. Toda a carga de peso está sobre o jogador do Corinthians, que tinha a preferência do jogo. Visivelmente o defensor do Grêmio tem uma ação imprudente. Mesmo que não haja referência clara de empurrão, o peso do corpo estar nas costas do adversário, com esta carga, é o suficiente para levar o jogador para o chão – continua Wilson Seneme, sem usar a palavra “pênalti”.

O lance aconteceu nos primeiros minutos do jogo entre Grêmio e Corinthians, no domingo. Matheus Bidu recebeu um passe em profundidade, invadiu a área e recebeu o tranco nas costas. O árbitro Rodrigo Pereira de Lima mandou o jogo seguir, e segundos depois Bruno Méndez fez uma falta pela qual acabou expulso.

O post GrêmioxCorinthians: Chefe de arbitragem da CBF diz que árbitro errou apareceu primeiro em Portal Você Online.