O cliente da Águas de Manaus tem mais uma opção para fazer o pagamento da fatura. As equipes da concessionária que estão nas ruas diariamente para fazer a leitura dos hidrômetros das casas agora também passam a andar com máquina de cartão para atender à população que quer quitar os débitos de água e esgoto. Serão aceitas três formas de pagamento: débito, crédito e Pix.

Hoje, as equipes de leituristas da Águas de Manaus realizam uma média de 24 mil atendimentos diários. Os leituristas atuam identificados com o fardamento completo da Águas de Manaus, incluindo crachá. Eles não pedem para entrar nas residências. Após o pagamento ser efetuado, o cliente recebe um SMS de confirmação.

Além do pagamento de faturas, eles também poderão fazer negociação de débitos e atualização cadastral. A iniciativa é uma forma de aproximar os serviços da população e oferecer praticidade no dia a dia, especialmente para quem enfrenta dificuldades de acesso aos meios digitais ou de locomoção.

“Essa é mais uma facilidade para o cliente. Teremos 60 colaboradores nas ruas, seguindo com as atividades que eles já realizam em todas as zonas da cidade, de leitura do consumo de água e entrega de faturas. Reforçamos que eles não vão aceitar pagamento em dinheiro e que as transações são em nome da concessionária e não do colaborador”, explica o gerente de Serviços da concessionária, Paulo Ricardo Silva.

Outras opções de atendimento

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo 0800 092 0195, que funciona para ligações e WhatsApp. O atendimento presencial da Águas de Manaus pode ser realizado nos PACs Alvorada, Compensa, Uai Shopping, Shopping T4 e Via Norte ou na loja da Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A concessionária também disponibiliza o aplicativo Águas App e o site www.aguasdemanaus.com.br.