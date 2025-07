Visuliazação: 0

Começou nesta semanna o II Campeonato Amazonense Escolar de Voleibol, promovido pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade). A competição segue até o dia 11 de julho, reunindo estudantes de 12 a 17 anos nas categorias infantil e juvenil, nas modalidades masculina e feminina.

A edição deste ano já é histórica: foram 84 times inscritos e mais de 800 atletas, número que supera com folga a participação da primeira edição. Com a parceria firmada com o Centro Educacional La Salle, que cedeu sua estrutura para o evento, a competição está realizando 40 jogos por dia, consolidando-se como uma das maiores da modalidade no calendário escolar amazonense.

“Esses recordes mostram a força do desporto escolar no Amazonas. Nossa meta é seguir ampliando e aprimorando a estrutura dos campeonatos em todas as modalidades. A parceria com o La Salle foi fundamental para isso. Realizar 40 jogos por dia é algo expressivo e demonstra o potencial das nossas escolas e atletas”, destacou Auricélio Andrade, presidente da Fade.

Próximas competições da Fade

Em agosto, a Fade realizará o 1º Campeonato Amazonense Escolar de Jiu-Jitsu, uma competição inédita, com data de realização ainda a ser definida. Somente neste ano, a federação já organizou campeonatos de basquete, badminton, vôlei de praia, wrestling, futsal e atletismo. Até o final do ano, ainda estão previstos torneios de natação, basquete 3×3, xadrez, handebol, além de novas edições de badminton e wrestling.

Todos os campeonatos da Fade contam com arbitragem profissional e acompanhamento de fisioterapeutas, garantindo segurança e qualidade técnica à competição. Para o professor de Educação Física e treinador de voleibol Alexandre Chaves, que tem no currículo diversas participações e títulos em campeonatos nacionais, como os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), eventos como esse vão além da performance esportiva.

“Esses campeonatos são fundamentais, não só para o desenvolvimento técnico e competitivo dos atletas, mas principalmente para a formação cidadã desses jovens. Aqui eles aprendem valores que vão levar para a vida: o trabalho em equipe, a disciplina, o foco. Isso é o mais valioso”, afirmou Alexandre.

O post Campeonato Amazonense Escolar de Voleibol da Fade recordes de participação apareceu primeiro em Portal Você Online.