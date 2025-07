Visuliazação: 0

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (09/07), com um ferimento na cabeça, em uma área isolada do Conjunto Manaus 2000, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A vítima vestia apenas uma bermuda preta e foi localizada por populares perto de tapumes de obras.

Inicialmente, os moradores deduziram que o homem estivesse dormindo. No entanto, logo perceberam manchas de sangue no chão e, ao se aproximar, constataram que ele estava sem vida. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada e isolou a cena do crime para os procedimentos de perícia.

De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava uma escoriação grave na região da cabeça, mas sem sinais visíveis de perfurações por faca ou arma de fogo. Uma trouxinha de pasta base de cocaína foi encontrada no bolso da vítima, o que pode contribuir para a linha de investigação.

A vítima aparentava ter entre 25 e 27 anos, era de estatura mediana (aproximadamente 1,60m), magra e de pele parda. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames complementares.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está responsável pela investigação e trabalha para identificar a vítima e os possíveis autores do crime.