A produção sul-coreana “Alice in Borderland” ganhou um trailer que dá novos vislumbres do que virá em seu terceiro ano. Baseada em no mangá homônimo de Haro Aso, a produção deve chegar à Netflix no dia 25 de setembro.

Na próxima leva de episódios, os vencedores do jogo mortal retornam ao mundo real, enquanto lidam com memórias e alucinações dos eventos traumáticos que enfrentaram ao sobreviver às competições. Em certo momento, Usagi (Tao Tsuchiya) desaparece e Arisu (Kento Yamazaki) parte de volta para Borderland para salvá-la. Com a entrada de novos jogadores, eles enfrentam um novo e mais mortífero estágio do jogo, o “Coringa”.

Assista ao teaser: