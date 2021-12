Avalie o post

Suspeita é que corpo seja de possível ladrão pois no local foram encontrados fios de internet e um transformador

Manaus – Uma ossada humana foi encontrada na zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (24). A ossada foi encontrada por volta das 9h40 em um terreno baldio ao lado de um supermercado localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã.



A ocorrência foi atendida por policiais do 20º Distrito Integrado de Polícia que atende a região. Segundo informações da Polícia Civil, a informação sobre a ossada chegou aos policiais por meio de denúncia.

Segundo a denúncia, pessoas que entraram no terreno e se depararam com o corpo em avançado estado de decomposição, de forma que os ossos já estavam expostos. A suspeita é que a ossada pertence a um suposto ladrão, tendo em vista que no local foram encontrados cabos de internet e um transformador, possivelmente furtados.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local da ocorrência. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu a ossada para exame de necrópsia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

