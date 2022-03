Avalie o post

Para ajudar nas finanças, os Microempreendedores Individuais podem recorrer a um bom cartão de crédito

Manaus – Decidir empreendedor em um país como o Brasil pode ser um desafio, ainda mais quando estamos passando por momentos de crise. Para ajudar nas finanças, os Microempreendedores Individuais (MEI) podem recorrer a um bom cartão de crédito para MEI e assim conseguir ter mais fôlego nas despesas mensais, além de conseguir impulsionar os negócios.

Tenha em mente que ter um cartão de crédito para MEI é diferente dos cartões para pessoa física. Então, mesmo que você tenha dificuldades de conseguir um cartão de crédito com nome sujo, é possível solicitar o seu para o MEI (desde que o seu CNPJ esteja em dia).

(Foto: Divulgação)

Segundo informações do Governo Federal, em 2020, o Brasil já tinha ultrapassado a marca importante de 10 milhões de MEIs abertos. Esse dado veio para mostrar que muitas pessoas estão buscando formalizar suas microempresas, para garantir mais direitos na manutenção da empresa.

Caso você também queira formalizar seu trabalho, saiba que existem muitas opções excelentes para atender ao MEI. Continue a leitura para conferir quais são as melhores opções de cartões de crédito para microempreendedores individuais.

Se você é um microempreendedor, a primeira coisa que precisa entender é a importância de separar as receitas e despesas da sua microempresa (pessoa jurídica) com as suas contas pessoa física. Ou seja, em relação ao crédito, o ideal é manter cartões MEI que são apenas para os gastos empresariais.

Diferentes dos cartões para pessoa física, como cartões especiais para universitários ou cartão para score baixo, estes cartões de crédito vão atender aos objetivos da empresa. Como, por exemplo, cobrir gastos organizacionais e pagar dívidas quando necessário.

Em resumo, o cartão de crédito para MEI é pensado para controlar os gastos do negócio e separá-los de despesas pessoais.

Como já mencionamos anteriormente, a principal vantagem dos cartões de crédito para MEI é poder manter separados os gastos das pessoas jurídica e física de forma simples. Outros benefícios importantes são:

Outro atrativo importante é que esse tipo de cartão de crédito costuma ter menos taxas, além de contar com modalidades de tarifas mais flexíveis.

Precisa pedir dinheiro? Então saiba que a burocracia para fazer empréstimos e solicitar financiamentos é menor para cartões de crédito para MEI.

Agora, sobre as desvantagens do cartão MEI, podemos citar:

Pesquise bem antes de pedir o seu cartão e tenha em mente que alguns bancos e financeiras vão cobrar a taxa de anuidade. Além disso, o pacote de benefícios de um cartão MEI costuma ser básico. Por isso, talvez não valha a pena pagar pela taxa.

É verdade que o cartão possibilita organizar sua vida financeira, pois você encontra todos os pagamentos da sua empresa em um só lugar. Porém, caso o seu negócio não consiga fazer um bom controle de entradas e saídas, você pode acabar perdendo o controle do seu planejamento financeiro. É preciso criar o hábito de verificar as contas do cartão.

Manter um limite mais alto do que o necessário no cartão pode fazer você achar que há mais dinheiro disponível na sua empresa do que realmente tem. Fica mais fácil, dessa forma, perder o controle dos gastos.

Agora que você sabe mais sobre as vantagens e desvantagens, confira os 05 melhores cartões de crédito para MEI.

Ao usar o Cartão de Crédito MEI Caixa você separa sua conta pessoal da sua conta empresarial. Mais uma vantagem é poder dar autonomia aos empregados para realizar suas compras, mas sempre controlando os gastos. Lembrando que você pode estipular limites diferentes de compra para cada dono do cartão e acompanhar o quanto é gastp por meio da fatura.

Você encontra esse cartão disponível nas bandeiras Elo, MasterCard e Visa. Outro ponto positivo é o Programa de Pontos Caixa Empresarial.

Assim como acontece com a conta para pessoa física, a conta PJ do Nubank também não cobra tarifas de manutenção. Além disso, você pode controlar as duas usando o mesmo aplicativo. Entre os principais benefícios estão:

Mais uma ótima opção, o cartão Negócios & Empresas do banco Santander é pensado para ser usado especialmente por Pessoas Jurídicas. Entre as vantagens, quanto mais a empresa utiliza o cartão, mais pontos ela acumula no Programa Esfera.

Vale ressaltar que esse cartão possui anuidade, mas é possível ter redução ou isenção no valor das parcelas de acordo com o quanto você gasta. Ou seja: a cada fatura que você gastar entre R$600 a R$1.199,99 em compras e saques na função crédito, você reduz 50% na parcela da anuidade. Para gastos acima de R$1.200 na fatura, você não paga a anuidade.

Temos também a conta MEI Bradesco. Trata-se de um serviço para conta corrente PJ tradicional, mas que possui benefícios especiais para microempreendedores individuais.

Outro ponto positivo é que o Bradesco tem um processo mais acessível de cadastro. Sendo assim, abrir uma conta MEI é muito simples, podendo ser feita pelo celular.

Por fim, o Banco Inter é um dos bancos digitais mais reconhecidos do país.

Sobre a conta MEI, ela é livre de taxa de mensalidade e fornece gratuitamente o cartão. Veja a seguir quais são os principais serviços disponíveis na conta:

