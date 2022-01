Avalie o post

O governador Wilson Lima deflagrou, nesta sexta-feira (31/12), a operação Réveillon, para reforçar o policiamento na capital e no interior durante a virada de ano. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e contará com um efetivo de mais de 2,8 mil agentes das forças de segurança do Estado: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

“Nós estamos ampliando nosso efetivo, acompanhando toda a movimentação da cidade. Estamos colocando hoje na rua toda a nossa polícia especializada, estamos atuando em todo o estado com 2.850 homens, mais de 600 viaturas para prevenir a questão da violência”, enfatizou o governador Wilson Lima.

Do pátio do Comando Geral da Polícia Militar, localizado no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, as equipes partirão para todas as zonas da capital para garantir a segurança da população durante as festas de fim de ano. O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, pontuou que os constantes investimentos do Governo na área de segurança têm influenciado positivamente no trabalho das corporações.

“A nossa equipe está comprometida, está entusiasmada com todas essas entregas que estão sendo feitas, e temos certeza que o próximo ano, o ano de 2022, vai ser um ano muito bom para o nosso profissional da segurança pública, para a sociedade, que com certeza terá essa sensação de segurança reforçada”, disse o secretário.

Somente a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) vai empregar um efetivo de 2,6 mil agentes, entre policiais que atuam nos comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento Especializado (CPE), Policiamento Ambiental (CPAmb) e Policiamento do Interior (CPI). As viaturas da corporação vão reforçar o patrulhamento motorizado, fazendo rondas ostensivas. Os patrulhamentos serão intensificados, simultaneamente, nos municípios do interior.

“O objetivo principal é garantir que as pessoas possam confraternizar em família e virar o ano com segurança, inaugurando um novo momento”, pontuou coronel Marcos Vinícius Almeida, comandante-geral da PMAM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará atuando com Delegacias Integradas de Polícia (DIPs) e delegacias especializadas funcionando 24 horas, durante todo o final de semana, para o registro de possíveis ocorrências. Estarão funcionando o 1°, 6°, 14°, 19°, além das Delegacias Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra a Mulher (DECCM/Centro-su).

A população também pode utilizar o serviço on-line para registro de Boletins de Ocorrência, por meio do endereço eletrônico www.delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Trânsito – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), vai realizar fiscalizações em vários pontos da cidade durante todo o final de semana, com ênfase na operação Lei Seca e em ações nos retornos das rodovias. Serão 40 agentes empregados durante os três dias de operações.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, falou sobre a importância da atuação do órgão na ação preventiva de acidentes de trânsito. “A gente sabe que no fim de ano as pessoas intensificam as festas e, acompanhando isso, o consumo de bebidas alcoólicas, combinada à direção. Então o Detran vai fazer seu papel de fiscalizar”.

Bombeiros – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) reforçará as atividades a partir das 14h desta sexta-feira. Cerca de 210 bombeiros militares, 18 viaturas, entre combate a incêndio e Unidade de Resgate e Salvamento, estarão no serviço de prontidão nos 12 postos da capital, além do emprego de duas embarcações com mergulhadores, que estarão de prontidão para atender ocorrências de combate a incêndio, buscas, salvamentos e resgate, operações de mergulho, e demais serviços de urgência e emergência.

“Temos aqui um efeito robusto de viaturas de combate a incêndio ambulâncias, que são as nossas unidades de resgate, e viaturas de salvamento, de maneira que nós consigamos passar tranquilidade, entendendo que não teremos réveillons com grandes aglomerações, mas que as pessoas costumam fazer os seus eventos”, explicou Orleilson Muniz, comandante-geral do CBM.

Além dos 12 postos da capital, o CBMAM também vai contar com postos na rotatória da avenida Coronel Teixeira com avenida do Turismo; na Praça da Polícia, no Centro; na rotatória da Feira do Produtor, bairro Jorge Teixeira; e na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

Fonte: Secom

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte