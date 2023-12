A Polícia Federal (PF) destruiu, no último fim de semana, sete dragas grandes, uma embarcação, uma retroescavadeira e uma balsa de combustível que eram usadas em garimpos ilegais de ouro no interior do Amazonas.

Em nota, a PF informou que a "Operação Fronteira de Ouro" começou na sexta-feira (1º) e terminou no domingo (3) com o intuito de prevenir e reprimir a extração ilegal de minério de ouro no leito de rios nos municípios amazonenses de Japurá e Santo Antônio do Içá, na fronteira com a Colômbia.

A polícia esclareceu, ainda, que optou por destruir os materiais por conta da localização de difícil acesso para realizar a remoção dos itens.

Segundo a PF, cerca de 10 policiais federais treinados foram enviados para realizar abordagens táticas nas embarcações.

A ação também contou com a participação de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Nacional da Colômbia (PNC).

Em solo colombiano, os policiais da PNC deram apoio, realizando a operação também de cunho internacional.

Multas

De acordo com o Ibama, a balsa, que está avaliada em aproximadamente R$ 5 milhões, estava em atividade no momento da chegada da equipe. Já a retroescavadeira fazia o desmatamento da área de mata. Segundo o instituto, o responsável não estava presente.

Ainda segundo o órgão, duas empresas transportadoras foram identificadas com base nos documentos achados no barco que transportava o combustível. As empresas foram multadas em R$ 16 milhões.