Em um mês de atuação, a Operação Aceiro 2024, lançada pelo Governo do Amazonas e coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar, combateu 560 focos de incêndio nos municípios do sul do estado e da região metropolitana de Manaus. Os dados foram registrados e compilados pela Sala de Situação da corporação no período entre 3 de junho e 4 de julho.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, a atuação antecipada na Operação Aceiro neste ano faz parte do plano estratégico de combate aos incêndios, tendo em vista que devem ter aumento na demanda em virtude da severa estiagem prevista.

“Estamos nos preparando para o verão amazônico desde o mês de janeiro com aquisições de novas viaturas, equipamentos e qualificação dos nossos militares. Nesta primeira fase, atuamos com mais de 300 homens entre bombeiros, brigadista e Força Nacional. Ao término de cada fase, faremos as substituições das equipes nos municípios”, explicou coronel Alexandre Freitas.

Ao todo, a missão será composta por seis fases com duração prevista para todo o verão amazônico. Nesta primeira fase a Aceiro 2024 está sendo integrada pelos municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Novo Aripuanã, Maués, Canutama, Tapauá, Careiro, Manaquiri e Autazes, que atualmente apresentam a maior parte da demanda de incêndios no estado do Amazonas.

Reforço de efetivo

O Corpo de Bombeiros tem realizado o preparo técnico de mais de 250 alunos, entre oficiais e soldados. O novo efetivo, proveniente de convocação de concurso público, já está auxiliando nas ações operacionais da corporação.

Além disso, no mês de junho, o CBMAM realizou a capacitação de 253 brigadistas para reforço no trabalho operacional de combate aos incêndios nos 12 municípios que integram a Aceiro 2024.