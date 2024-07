A Uefa anunciou nesta sexta-feira (5) a suspensão do zagueiro turco Merih Demiral por dois jogos, devido à polêmica comemoração durante as oitavas de final da Euro-2024, no jogo contra a Áustria. Após marcar o primeiro dos dois gols que fez contra os austríacos, o jogador ergueu as duas mãos com os dedos do meio dobrados, um gesto ligado aos “Lobos Cinzentos”, grupo turco ultranacionalista. Em comunicado, a Uefa declarou que Demiral foi suspenso “por não respeitar os princípios gerais de conduta, por violar regras fundamentais de boa conduta, por ter utilizado um evento desportivo para uma manifestação não desportiva e por ter trazido descrédito ao futebol.”

A decisão foi considerada “injusta” pela Turquia.

Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA