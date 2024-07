A experiência da Prefeitura de Manaus no registro de vacinas pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi um dos destaques de encontro on-line realizado pelo Ministério da Saúde (MS), nesta quinta-feira (4).

O 1º webinário “Atualiza e-SUS APS” reuniu mais de 1,7 mil participantes, entre coordenadores e gestores municipais e estaduais, referências técnicas em imunização e equipes da atenção básica de todo o país.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, foi uma das participantes do encontro virtual, transmitido pelo canal do DataSUS no Youtube.

Ela apresentou a experiência bem-sucedida da pasta municipal no registro exclusivo de vacinas no PEC, relatando que a aplicação digital do e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é empregada há cinco anos em 140 salas de vacinas da atenção básica da Semsa.

“A implementação do PEC em Manaus iniciou em 2019 e foi um êxito, porque conseguimos implantar o sistema em 100% das unidades da rede básica em apenas 60 dias. Já utilizamos inclusive nos registros de vacinas aplicadas em campanhas de imunização”, relatou a gerente.

Conforme Isabel, todas as vacinas aplicadas nas unidades da rede básica municipal hoje são inseridas no prontuário digital, facilitando o acesso de enfermeiros, médicos e outros profissionais da atenção primária ao histórico vacinal dos usuários, e ainda municiando gestores da saúde com dados relevantes para o encaminhamento de estratégias e ações voltadas à imunização.

“Com o prontuário eletrônico, conseguimos monitorar em tempo real como está a cobertura vacinal e definir estratégias para alcançar uma maior cobertura e ações de busca ativa”, apontou.

O webinário teve a participação do coordenador-geral de Inovação e Aceleração Digital da Atenção Primária do MS, Rodrigo Gaete, que deu as boas-vindas aos participantes do encontro e destacou a importância do registro de dados para o fortalecimento da atenção básica e para uma representação mais fiel da saúde.

“A qualificação das informações da saúde, com um sistema instituído e funcionando de forma adequada, vai potencializar resultados e mostrar de forma efetiva o trabalho que é feito na atenção primária”, pontuou o coordenador-geral.

Além de Isabel Hernandes, representando a Semsa Manaus, o encontro teve apresentações de representantes das gestões municipais de saúde de Quixeré (CE) e Águas Vermelhas (MG).

O técnico da Coordenação-Geral de Inovação e Aceleração Digital (CGIAD) do MS, Walter Augusto Vieira, discorreu sobre procedimentos para a retificação nos sistemas eletrônicos de registros de vacinação. A mediação do webinário ficou a cargo do também técnico da CGIAD, Francy Webster Pereira.

Encontro

Em sua primeira edição, o webinário “Atualiza e-SUS APS” tem como objetivo capacitar profissionais de saúde para melhorar a precisão e a eficiência no registro de dados, com vistas a uma melhor gestão e prestação de serviços na atenção primária.

Além da apresentação da Semsa Manaus e de outros relatos de experiências municipais, o encontro promovido pelo Ministério da Saúde colocou em pauta o registro de vacina no PEC, incluindo apresentação do sistema e orientações para gestores e profissionais da atenção básica.

O e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é uma estratégia do MS para reestruturação das informações da Atenção Primária em nível nacional.

O modelo integrado de registro de dados da atenção básica leva em conta a qualificação da gestão da informação como fundamental para ampliar a qualidade no atendimento a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O post Prontuário Eletrônico implantado pela prefeitura de Manaus para acompanhar cobertura vacinação é destaque nacional apareceu primeiro em Portal Você Online.