O deputado estadual, capitão Alberto Neto (PL-AM) postou nas redes sociais nesta quarta-feira (15), que está em Washington, nos Estados Unidos. Segundo ele, a agenda é para denunciar ‘a falta de liberdade de expressão no Brasil e a política externa do presidente Lula’.

Acompanhado do deputados federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o deputado amazonense teve uma reunião com o deputado norte-americano George Santos, preso em maio deste ano e réu confesso por estelionato. Também participaram os deputados federais Magno Malta, Júlia Zanatta e Gustavo Gayer, e do senador por Santa Catarina, Jorge Seif Junior,

George é filho de brasileiros e também é alvo de investigação da Justiça norte-americana e responde a 13 acusações por fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos.

Além disso, o deputado pelo Amazonas ainda diz que o governo brasileiro apóia grupos terroristas no mundo.

Ele disputa com Alfredo Menezes a preferência do bolsonarismo para ser candidato a prefeito de Manaus em 2024.