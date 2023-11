O livro “Comunicação Pública: Estratégias na Amazônia Manauara”, escrito pelo jornalista e professor Rômulo Assunção Araújo, será lançado no próximo sábado (18/11), às 10h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, Centro. Na ocasião do evento de lançamento, que contará com a presença de professores, estudantes e profissionais da área, o autor também fará uma palestra sobre o tema.

O livro é fruto de dissertação – estudo de mestrado com análises e reflexões – apresentada por Rômulo ao Programa de Pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e foi premiada pela instituição como uma das melhores do ano em 2022.

“Logo na introdução da obra, destaco que além de executar políticas públicas que resultem em melhorias na vida das pessoas, informá-las sobre isso é um dever constitucional. Esta pesquisa dá luz a um campo que ganha cada vez mais visibilidade e importância, que é a Política Pública de Comunicação, em especial na região que tanto atrai olhares do mundo, a nossa Amazônia”, avalia o autor.

Com 152 páginas, a obra conta com o texto de apresentação feito pela orientadora de Rômulo Araújo no mestrado, a socióloga, professora e Dra. Maria Izabel de Medeiros Valle. Já o prefácio foi produzido pela também socióloga e professora Dra. Marilene Corrêa da Silva Freitas, que esteve na banca de defesa e de aprovação da dissertação. Ambas são docentes do PPGSCA.

“O livro de Rômulo Assunção Araújo contribui para o debate sobre a relação entre tecnologias digitais e poder público, chamando atenção para a importância de uma comunicação assertiva, impessoal e multiplataforma”, apresenta Izabel Valle. “Leitura para especialistas e leigos, o trabalho é um estudo interdisciplinar sobre as percepções dos cidadãos de Manaus e dos funcionários da prefeitura sobre como eles estão vendo o governo municipal”, prefacia Marilene Corrêa.

Sobre a obra

Consultando documentos oficiais, o livro tem origem na dissertação “Política Pública de Comunicação na Amazônia Manaura: Um olhar sobre a Secretaria Municipal de Comunicação de 2013 a 2020” e apresenta uma abordagem teórica e prática sobre estratégias adotadas e resultados obtidos no período de oito anos pelo órgão responsável por informar sobre ações da Prefeitura de Manaus.

Com um olhar acadêmico a partir da Sociologia e da Comunicação, o estudo explica termos técnicos e ajuda a compreender como novas formas de levar informações ao público foram incorporadas a partir do surgimento de novas tecnologias, aproximando cidadãos do poder público e exigindo de servidores e profissionais da área conhecimentos em outros campos da gestão pública.

O livro foi editado e diagramado pela editora Alexa Cultural com revisão técnica da Editora da Ufam (Edua) e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O evento de lançamento tem o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Amazonas.

Sobre o autor

Amazônida manauara, Rômulo Assunção Araújo tem 34 anos e é jornalista atuante em comunicação pública e professor de jornalismo em uma faculdade particular de Manaus. É mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia e especialista em Divulgação e Jornalismo Científico em Saúde e Ambiente na Amazônia e em Design, Comunicação e Multimídia.

Possui 15 anos de experiência na área de Comunicação, especialmente atuando em jornalismo com produções audiovisuais e Assessoria de Comunicação e Imprensa. Além de lecionar desde 2015, publicou estudos acadêmicos em congressos regionais e nacionais e capítulo de livro na área de Comunicação, em temáticas como rádio, videorreportagem e assessoria.