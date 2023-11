Depois de perder a liderança do Campeonato Brasileiro após uma série de maus resultados, o Botafogo anunciou a contratação do treinador Tiago Nunes para a reta final do torneio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 16, através das redes sociais e do site do clube. “O acerto estava inicialmente previsto para janeiro do próximo ano, mas as partes anteciparam a parceria”, diz o Botafogo no comunicado oficial. Aos 43 anos, Nunes estava no Sporting Cristal, do Peru, até fechar acordo com o Glorioso. Entre os principais títulos do treinador, estão a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana de 2018, ambos pelo Athletico-PR.

A expectativa é de que Nunes comande o time nas cinco partidas que restam do Campeonato Brasileiro. ALém das quatro rodadas finais, o Botafogo terá um jogo atrasado contra o Fortaleza, que será disputado na quinta-feira, 23, no Castelão. Caso vença, o Botafogo reassume a liderança e volta a depender apenas de si para ser campeão. No momento, o Palmeiras lidera o Campeonato com 62 pontos, dois a mais que o Botafogo. Grêmio, Red Bull Bragantino, Flamengo e até o Atlético-MG ainda estão vivos matematicamente na briga pelo título.