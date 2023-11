Um homem, não identificado, foi morto a tiros nesta quarta-feira (15), próximo a uma área de mata na rua Patauá, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, os moradores ouviram disparos e, em seguida, avistaram ao menos três carros deixando o local.

Depois, as testemunhas encontraram o corpo da vítima no chão, com cerca de dois disparos de arma de fogo na região da cabeça e queixo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).