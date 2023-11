Após naufrágio de um empurrador no rio Solimões, no interior do Amazonas, o corpo de uma cozinheira de 54 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrado nesta quarta-feira (15) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) horas após o acidente.

Segundo os mergulhadores, a mulher desapareceu após o barco colidir com o tronco de uma árvore, o que causou quebra de parte da estrutura, com o rebocador da cozinha afundando.

A vítima estava trabalhando na cozinha no momento em que o barco começou a naufragar. Ela não conseguiu deixar a embarcação a tempo.

Os outros tripulantes da embarcação conseguiram nadar até a margem do rio. Em seguida, uma lancha ajudou no resgate.

A Companhia de Navegação da Amazônia (CNA) emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte da funcionária.