A produção de bicicletas das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) atingiu 414.106 unidades no acumulado de 2023, de acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Segundo os dados, o volume foi 22,1% inferior às 531.330 bicicletas produzidas no mesmo período do ano passado.

Em outubro, 34.204 unidades saíram das linhas de montagem. Na comparação com o mesmo mês de 2022, o desempenho da indústria caiu 37,5% (54.720 bicicletas).

Já em relação a setembro, houve um aumento de 2,9% (33.239 unidades).

Produção por categoria

Com 246.097 unidades e 59,4% do volume total fabricado, a Moutain Bike (MTB) foi a categoria mais produzida nos dez primeiros meses do ano. A Urbana/Lazer ficou em segundo lugar (100.554 bicicletas e 24,3% da produção) e a Infantojuvenil apareceu na terceira posição do ranking (46.959 unidades e 11,3%)

As posições foram mantidas no levantamento de outubro: MTB (22.133 bicicletas e 64,7% do volume total fabricado), Urbana/Lazer (7.223 unidades e 21,1%) e Infantojuvenil (3.391 bicicletas e 9,9%).

Veja como foram os volumes de produção registrados em outubro e os comparativos com o mês e ano anteriores:

Distribuição por região

No acumulado do ano, a região Sudeste foi a que recebeu o maior volume de bicicletas produzidas no PIM (230.128 unidades e 55,6% do volume fabricado). Na sequência ficaram as regiões Sul (72.194 bicicletas e 17,4% da produção), Nordeste (52.778 unidades e 12,7%), Centro-Oeste (35.565 bicicletas e 8,6%) e Norte (23.441 unidades e 5,7%).

O Sudeste manteve a liderança no levantamento de outubro, com 17.933 bicicletas e 52,4% do total fabricado. Em segundo lugar, ficou o Nordeste, que recebeu 6.241 unidades e 18,2% do total produzido. Na sequência, vieram o Sul (4.407 unidades e 12,9% do volume fabricado), Centro-Oeste (2.919 bicicletas e 8,5%) e Norte (2.704 unidades e 7,9%).

Exportações

De janeiro a outubro, foram exportadas 16.771 bicicletas, queda de 20,7% na comparação com o mesmo período do ano passado (21.139 unidades).

Segundo dados do portal Comex Stat, que apura os embarques totais de cada mês, analisados pela Abraciclo, os principais destinos foram os países do MERCOSUL: Paraguai (9.554 unidades e 57% do volume total embarcado), Uruguai (2.640 bicicletas e 15,7%) e Bolívia (1.538 unidades e 9,2%).

No décimo mês do ano, os embarques totalizaram 3.957 unidades. O volume é 1,8% superior ao registrado em outubro de 2022 (3.887 bicicletas) e 54,1% maior em relação às 2.568 unidades exportadas em setembro.

Assim como no ranking acumulado do ano, os principais destinos em outubro foram os países do MERCOSUL. O Paraguai manteve a liderança, com 2.929 bicicletas e 74% do volume exportado.

Em segundo lugar, ficou a Colômbia (918 unidades e 23,2% do total embarcado) e Bolívia (50 bicicletas e 1,3%).

