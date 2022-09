Na lista dos municípios que concentram a maior quantidade de focos de queimadas, estão Lábrea e Boca do Acre, cidades localizadas no Sul do estado - Foto: Divulgação/Greenpeace

O número de queimadas no Amazonas, de janeiro a setembro de 2022, já superou o total registrado em todo o ano passado. Até esta quarta-feira, 14/9, o estado registrou 15.300 queimadas, 3% a mais que no ano passado inteiro, que contabilizou 14.848 focos de calor. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Apenas o mês de setembro também apresenta dados alarmantes. Em setembro de 2021, o consolidado de queimadas no Amazonas foi de 2.799. Já até a quarta-feira, o estado concentrou 5.388 focos de incêndio somente nos 14 primeiros dias do mês.

Na lista dos municípios que concentram a maior quantidade de focos de queimadas, estão Lábrea e Boca do Acre, cidades localizadas no Sul do estado. Lábrea, inclusive, está na 2ª colocação, com 1.630 focos de calor somente nos primeiros dias de setembro. A lista é encabeçada por Félix do Xingu, no Pará, que concentra mais de 1,7 mil focos de calor.

O município de Boca do Acre aparece na 6ª posição, com 875 incêndios. Na lista também estão municípios de Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Amazônia

Na primeira semana de setembro, a Amazônia brasileira, que representa quase dois terços da maior floresta tropical do mundo, registrou mais incêndios do que durante o mesmo mês do ano passado, segundo dados oficiais.

De 1º a 7 de setembro, houve 18.374 focos de incêndio detectados por satélite na parte brasileira da Amazônia, ou seja, 9,74% a mais do que todo o mesmo mês de 2021, de acordo com o Inpe.

Em setembro do ano passado, o Inpe observou 16.742 incêndios, embora esse número fosse praticamente metade do total registrado naquele mês em 2020 (32.017) e da média mensal, de 32.110 incêndios, entre 1998 e 2021.