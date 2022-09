Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta sexta-feira (16/9), aponta que 15,3% dos brasileiros não usaram a internet em 2021. O percentual equivale a 28,2 milhões de pessoas. A grande rede foi usada por 84,7% da população do Brasil, ou seja, 155,7 milhões de pessoas. A pesquisa levou em conta a população com 10 anos ou mais.

O estudo mostra ainda que a internet já chega a 90% dos domicílios do país, uma alta de 6 pontos percentuais em comparação a 2019, quando 84% dos endereços tinham acesso à web. Em 2020, a pesquisa não foi realizada em razão da pandemia da covid-19.

Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C) feita no 4º trimestre de 2021 ainda mostram que o acesso à internet cresceu de 2019 para 2021. A proporção de domicílios com internet foi de 57,8% para 74,7%. As áreas urbanas também apresentaram acréscimo, pulando de 88,1% para 92,3%.

A Pnad C também revela que, em 2021, o celular foi o principal dispositivo para usar a internet em casa, sendo utilizado em 99,5% dos domicílios com acesso à grande rede. Em seguida, vinha a TV, principal dispositivo para acesso à internet em 44,4% dos domicílios, superando, pela primeira vez, o computador (42,2%).

Acesso

Em 2021, pela primeira vez, mais da metade dos idosos acessou à internet no período de referência da PNAD TIC. O percentual de utilização das redes pelas pessoas com 60 anos ou mais de idade saltou de 44,8% para 57,5%, entre 2019 e 2021.

O uso da internet móvel para chamadas de voz ou vídeo (95,7%) ultrapassou o das mensagens de texto, voz ou imagens (94,9%), finalidade mais frequente até 2019 (95,8%).