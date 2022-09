Durante debate de candidatos ao Senado, realizado nessa quinta-feira (15), pelo Portal A Crítica, Coronel Menezes foi confrontado pelo fato de sua amizade com o presidente Jair Bolsonaro (PL) não contribuir em nada para o Amazonas e sobre contradição em seu discurso. A reportagem é do AM Post.

O candidato Elissandro Bessa chegou a mencionar um áudio vazado em agosto deste ano, atribuído a Menezes, em que fala sobre surubas e amantes. Para Bessa isso mostra a contradição no discurso do militar que diz defender a família.

“O candidato Menezes esteve aqui com a sua amizade com o presidente da República (Bolsonaro), que não traz um centavo para nós. Desembarca aqui, conversa com o Coronel Menezes que fala: ‘eu amo a pátria, a família’, tem áudios do próprio Coronel Menezes falando de suruba. É esse senador que você quer pra você?”, questionou.

"Fala que ama a pátria e a família mas tem áudios vazados

falando de suruba", diz Bessa sobre Coronel Menezes pic.twitter.com/jfo0Gu0RHF — AM POST (@portalampost) September 16, 2022



Menezes conseguiu Direito de Resposta no debate mas não desmentiu que era ele no áudio, que era fake, se resumindo tão somente em dizer que já tinha falado sobre isso em suas redes sociais.

“Eu quero dizer nós já demos a devida resposta a esse fato nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui discutindo um produto criminoso. Quero dizer ao candidato (Bessa) que nós vamos tomar todas as medidas jurídicas cabíveis dentro do que compete a lei para que essa acusação que foi feita por ele possa ser comprovada”, respondeu.

Fonte: AM Post