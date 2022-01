Avalie o post

Pelo menos 11 estavam previstos para a “Temporada de Cruzeiros 2022” na capital amazonense

Manaus – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa que ocorreu a desistência de sete navios de cruzeiros dos 11 previstos para a “Temporada de Cruzeiros 2022” na capital amazonense, com estimativa de chegada no dia 20 de janeiro.

(Foto: Divulgação/Manauscult)

A prefeitura esclarece que os cruzeiros marítimos em operação no Brasil e com casos confirmados de Covid-19 integram a Temporada Nacional de Navios, que não contempla a Amazônia brasileira como destino.

Com o ressurgimento de novos casos de Covid-19 na Europa e em virtude da nova variante Ômicron, a “Temporada de Cruzeiros 2022” em Manaus, que prevê somente cruzeiros internacionais, ainda está em análise pelos órgãos responsáveis.

A prefeitura reafirma que seguirá toda a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesse sentido.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

