Avalie o post

‘Vocês dois nunca serão esquecidos. Eu amo para sempre’, postou o sertanejo citando o amigo e a ex-namorada, Marília Mendonça

São Paulo – Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, usou as redes sociais para fazer um desabado, na madrugada desta quinta-feira (30), após a morte do cantor Maurílio. Por meio do Twitter, o sertanejo falou sobre a tristeza com o momento.

Foto: Reprodução / Instagram

“Indo dormir com um nó no peito. Cada dia mais tomado por várias incertezas e medos. Que não percamos a fé e a vontade de continuarmos lutando. Mãos dadas. Se cuidem, turma. Vocês dois nunca serão esquecidos. Eu amo vocês para sempre”, escreveu o músico.

O sertanejo também ganhou o apoio dos fãs. “Quando você se sentir triste com os seus medos, pense no Léozinho, que é a luz da sua vida. Ele, sim, lhe dará todo o combustível e toda a força para você continuar trilhando teus caminhos”, escreveu uma seguidora.

“Eu sei que para você receber uma notícia dessas é mais difícil, principalmente porque acabou de perder alguém tão importante na sua vida. Deus vai lhe dar a força para seguir em frente”, disse outra.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte