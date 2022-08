Uma mulher, identificada como Raissa Oliveira de Souza, de 21 anos, foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h30, na rua 18, no bairro Alvorada 3. A vítima usava tornolezeira eletrônica.

Segundo informações, a mulher estava sentada em frente a sua casa, quando um carro de modelo Jeta Preto Cetam passou pelo local e deu a volta no final da rua. Ao se aproximar da vítima, um homem que usava capacete saiu pela porta do passageiro do veículo e efetuou cinco disparos que atingiram a vítima na região da cabeça e ombros. Os criminosos fugiram do local após o crime.

A mulher morava no local com os pais, Mazoniel Batista de Souza, 53, e Ivanice Cavalcante, 52.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

