Durante visita ao Museu da Amazônia (Musa), zona Leste de Manaus, na tarde desta quarta-feira, 31/8, onde se reuniu com povos indígenas e pesquisadores, candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criação do Ministério dos Povos Originários e o fortalecimento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

“Queremos permitir que aqueles que estavam aqui antes de nós possam ter a responsabilidade maior de cuidar da preservação do nosso ecossistema, dos nossos biomas, e sobretudo da preservação da Amazônia”, destacou Lula.

“Eu estou convencido de que ninguém quer transformar a Amazônia em um santuário, o que nós queremos é tirar proveito da riqueza, da diversidade, para que possamos gerar melhores condições de vida aos povos que moram na região”, afirmou.

Lula não quis falar sobre um possível nome a assumir o Ministério do Meio Ambiente, caso seja eleito. “Tem que levar em conta os partidos e os movimentos sociais que participam, porque nós queremos fazer um governo diferente daquilo que eu fiz. Eu acho que é possível criar condições de envolver a sociedade nas decisões governamentais”, disse.

O candidato defendeu ainda que, para fortalecer o combate à exploração ilegal dos recursos naturais e ao tráfico internacional de drogas, pretende envolver os estados e as prefeituras, fortalecendo o papel da União, levando em conta os 16 mil quilômetros de fronteiras.

“Nós queremos é aumentar a participação da União, inclusive criando um fundo para modernizar o processo de fiscalização do governo, seja com a Polícia Federal, seja ocupando a Guarda Nacional que iremos criar, porque se não cuidarmos da fronteira fica tudo muito difícil”, afirmou.

Ibama e Inpa

Lula disse ainda que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai voltar a funcionar com mais funcionários e com mais responsabilidades, e ainda com a possibilidade de um indígena como dirigente.

“Nós precisamos compartilhar as responsabilidades com os municípios para evitar os desmatamentos e as queimadas. Já fizemos isso uma vez no Mato Grosso e é possível repetir isso”, defendeu.

Lula defendeu ainda o fortalecimento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), com a contratação de mais pesquisadores e parcerias com universidades estrangeiras para diminuir os desmatamentos e queimadas ilegais, além de discutir essas questões nas Nações Unidas e nos fóruns internacionais.

Agenda

Por volta de 18h, o candidato participará de um comício com a população, no Espaço Via Torres, no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus. No evento são esperadas 35 mil pessoas.