O Amazonas se mantém na fase verde, de muito baixo risco para a transmissão de Covid-19. Com o cenário favorável, as autoridades de saúde alertam a população para completar o ciclo de vacinação. De acordo com os dados Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta quarta-feira (31/08), do total de 340 pacientes internados nos últimos dois meses, 95% estavam com o esquema vacinal incompleto.

O boletim é uma produção da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). A última edição, de Ano 1 e nº 13, analisa o período dos últimos dois meses, destacando os últimos 14 dias (15 a 28 de agosto).

A manutenção da fase verde é consequência da redução da taxa de positividade, de internações e do número de óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias. A atualização do Boletim Epidemiológico da Covid-19, está disponível em https://bit.ly/3AZKblx.

O documento mostra ainda a importância de se manter a vacinação contra a Covid-19. Ao todo, nos últimos dois meses, foram 432 hospitalizações de pacientes com idade elegível para vacinação, ou seja, 3 anos ou mais. Desse total, 81 pacientes, o equivalente a 19%, não haviam tomado nenhuma dose do imunizante, e outros 17 não informaram o status vacinal.

Em relação aos que tomaram pelo menos a 1ª dose da vacina, 95% não estavam com esquema vacinal atualizado. Ou seja, 323 pessoas hospitalizadas não tomaram a segunda, terceira ou quarta dose da vacina.

Casos positivos

A redução de casos positivos é um indicador importante para a manutenção da fase verde. Foram 2.439 casos novos confirmados nos últimos 14 dias. Manaus é o 6º município com maior incidência do estado, com 88 casos por 100 mil habitantes.

A redução foi de 63% na média diária de casos no estado, variando de 315 para 118 casos. No mesmo período, houve a redução de 46% (de 178 para 97 casos) no número médio diário de casos registrados na capital, e redução de 85% (de 137 para 21 casos) no interior.

Hospitalizações

Em relação às hospitalizações, o Amazonas também mantém o cenário de queda, tanto para ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e leitos clínicos.

Em Manaus, são 8 pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI e 13 pacientes em leitos clínicos. A redução é de 22% para 13% na taxa de ocupação de leitos de UTI; em leitos clínicos, a variação foi de 18% para 11%.

Óbitos

Em relação aos óbitos, nos últimos 14 dias, ocorreu 1 óbito, de paciente residente em Manaus. Não foram registrados óbitos no interior.