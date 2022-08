Um homem, que não teve a identidade revelada, de 39 anos, foi preso por estupro de vulnerável praticado contra a própria sobrinha, de 7 anos. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé (distante a 1.160 quilômetros de Manaus), no bairro Nossa Senhora de Fátima daquele município, na manhã desta quarta-feira (31).

“A vítima do estupro de vulnerável é a sobrinha do homem, uma criança de 7 anos, e o fato ocorreu no dia 29 de maio deste ano. O indivíduo foi preso na residência de sua mãe”, disse o investigador de polícia, Gonzaga Rezende.

Gonzaga falou que a menina, à época do crime, passou por exames de corpo de delito e, agora, estão sendo prestados todos os atendimentos necessários, como o psicológico, para a vítima.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Portal Em Tempo