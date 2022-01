Avalie o post

O parto teve o auxílio de policiais militares que foram acionados no município de Maués

Maués – Policiais militares realizaram um parto de emergência em um praia na cidade de Maués (a 276 quilômetros a leste de Manaus). A mulher teve o bebê em um bote.

(Foto: 10ª CIPM Maués | Jornal Maués em Dia)

Segundo o Jornal Maués em Dia, policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar em Maués (CIPM), receberam uma ligação informando que uma mulher estava em trabalho de parto na Praia do Lombo, próximo ao Centro da Cidade.

Tilza Rodrigues de Almeida, 44, estava em deslocamento da Comunidade Monte Alegre Rio Paricá até a sede do Município. Quando os policiais chegaram ao local para checar a situação, a mulher já estava em trabalho de parto e com o auxílio de dois policiais, a mulher deu a luz ao bebê dentro de um bote.

(Foto: 10ª CIPM Maués | Jornal Maués em Dia)

Após o parto, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Raimunda Francisca Dinelly, onde receberam os cuidados médicos devidos. A mulher e o bebê passam bem e terão alta após o período de observação.

(Foto: 10ª CIPM Maués | Jornal Maués em Dia)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

