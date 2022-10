No Dia das Crianças deste ano, toda a família terá mais um motivo para comemorar: “O Menino Maluquinho”, primeira série animada da Netflix para crianças e famílias adaptada do livro infantil de Ziraldo, estreia em 12 de outubro.

Fãs de diferentes idades já podem conferir o trailer oficial da série.

Esta é a primeira vez que o livro vira uma série animada, e deve surpreender o público com novos personagens e uma trama que agrega temas contemporâneos ao universo de “O Menino Maluquinho”.

Alcance

A adaptação está ansiosa para criar uma nova geração de fãs do famoso “menino com uma panela na cabeça”, guloso e pés velozes, que também foi retratado em filmes e desenhos animados, foi publicado em mais de 10 países e vendeu mais de 4 milhões de exemplares, permanecendo na memória afetiva dos brasileiros.

“Fico feliz em ver esse menino entretendo uma nova geração de brasileiros, agora trazendo temas relevantes para os desafios contemporâneos da infância e adolescência em um conteúdo inédito de séries animadas”, conta Ziraldo, o criador do personagem.

“Dessa forma, as famílias poderão assistir e se divertir juntas. Os adultos vão lembrar da infância e as crianças agora vão criar suas próprias memórias com o nosso menino”, completa ele.

Destaque

Produzido por Chatrone para Netflix, “O Menino Maluquinho” é adaptado por Carina Schulz e Rodrigo Olaio, com direção de Beto Gomez e Michele Massagli.

