São Paulo – Sheila Mello recebeu o ex-marido, o nadador Fernando Scherer, em seu canal no YouTube. Os dois, que anunciaram o fim do casamento em 2018, falaram sobre a amizade e a relação deles com a filha, Brenda, de 8 anos.

Durante a entrevista, a dançarina deu ao ex-companheiro uma medalha de “melhor ex do mundo”.

“Os dois entendem que fizemos algo em conjunto por amor. E quando separa, mesmo que tenha uma dor ou uma ferida ali na separação, eu tenho que deixar essa ferida para o lado, ela precisa deixar a ferida dela. Ela não pode ser mais o centro do universo, eu não posso ser mais o centro do universo, e o centro do universo se torna a Brenda”, disse Scherer.



E completou: “as nossas conversas, no início, vão em prol da Brenda. E, depois, ela me fala do namorado, qualquer coisa que aconteça. Eu falo dos meus relacionamentos. A gente troca isso com naturalidade”.

A ex-dançarina do É o Tchan relembrou como foi o rompimento.

“tinha entendido que a nossa relação havia se dilatado. A relação homem e mulher não estava mais na cena. Ficou a relação pai e mãe da Brenda. De repente, foi se dilatando e começou a ser o amigo”, explicou Sheila.

