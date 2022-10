Jogando em casa, o Arsenal não decepcionou seu torcedor e derrotou o Liverpool por 3 a 2 em partida eletrizante válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, disputada neste domingo, 9. O atacante brasileiro Gabriel Martinelli anotou um dos gols da equipe de Londres. Os outros dois tentos foram assinados por Saka, um deles com direito a assistência do brasileiro. O segundo foi de pênalti, sofrido pelo outro brasileiro dos Gunners, Gabriel Jesus. Os Reds marcaram com Darwin Núñez e com o também brasileiro Roberto Firmino. Com o triunfo, o Arsenal retoma a liderança da competição com 24 pontos, um ponto a mais que o Manchester City, segundo colocado com 23 pontos. Situação diferente do Liverpool, que conheceu seu segundo revés no campeonato, ficando na 10º posição, com 10 pontos. Na próxima rodada, os londrinos visitam o Leeds United , no domingo, às 10 horas (horário de Brasília). O Liverpool tem mais um duelo grande pela frente No Anfield, os Reds encaram o City, também no domingo, às 12h30 (horário de Brasília). Antes disso, ambos têm compromisso no meio de semana. O Arsenal visita o Bodo/Glimt (Noruega) pela Liga Europa, na quinta-feira, às 13h45. Um dia antes, o Liverpool vai até a Escócia enfrentar o Rangers, às 16 horas, pela Liga dos Campeões.

