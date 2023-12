A vereadora Márcia Baranda (MDB) marcou presença na Audiência Pública realizada no Auditório do Colégio Batista, em Parintins, que discutiu a qualidade da água fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A reunião foi promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), por iniciativa do Deputado Estadual Sinésio Campos (PT), na manhã de sexta-feira (01/12).

A audiência ganhou relevância devido aos resultados de estudos técnicos conduzidos pela Fundação de Vigilância em Saúde (FGV) e COSAMA, os quais atestaram que os níveis de componentes químicos presentes na água de Parintins excedem os limites permitidos para consumo. Durante discurso, Márcia Baranda, destacou a urgência de providências imediatas diante dessa problemática.

A vereadora enfatizou que a problemática se estende há anos e foi se agravando a cada período, afetando ainda mais a população.

"Estamos em 2023, minha gente! Estão brincando com a saúde pública, estão brincando com a vida, não estou aqui para buscar culpados, mas é absurdo saber que essa problemática se estende desde 2005 e a gestão atual nada faz. E o mais absurdo é saber que nem mesmo cloro na água é colocado”, disse a vereadora.

Márcia Baranda reiterou que são necessárias medidas concretas e imediatas por parte dos órgãos responsáveis. A água é um recurso essencial para a vida, e a segurança na qualidade do abastecimento é uma prioridade que não pode ser negligenciada. A vereadora solicitou que a gestão atual assuma sua responsabilidade diante dessa questão, assegurando que a população tenha acesso a água potável e segura.

