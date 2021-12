Avalie o post

Manaus – O Manaus FC anunciou nesta quinta-feira (30) seu 13⁰ reforço para a temporada de 2022. O Gavião do Norte será a nova casa do atacante Toninho, de 21 anos, vindo por empréstimo do São Bernardo-SP.

Toninho possui formação nas categorias de base do Santos-SP, atuando pelas equipes sub-19 e sub-20 do Peixe Santista. Além disso, o centroavante também possui passagens por clubes como o Botafogo-SP e Paulista-SP. Recentemente, pelo São Bernardo, Toninho sagrou-se campeão da Série A2 do Campeonato Paulista e conquistou o acesso com o clube.

Após a chegada deste novo reforço ofensivo no Esmeraldino, o gerente de futebol, Fausto Momente comentou sobre a vinda de Toninho para o Gavião do Norte.

“Toninho é um atacante canhoto e com mobilidade, além de possuir técnica e força. Foi campeão este ano no São Bernardo. É um atleta jovem e com potencial, e que pode somar com o clube em seus objetivos para 2022”, destacou o dirigente.

Moral com o chefe

“Toninho é um jogador de frente, sabe jogar bem de fora da área. Possui força no jogo aéreo e ofensivo, seja finalizando ou criando oportunidades de gol. Teve uma boa passagem no São Bernardo, e é um garoto que pode nos ajudar bastante na próxima temporada”, comentou o técnico do Gavião, Evaristo Piza.

Feliz por sua vinda ao Manaus FC, Toninho também comentou sobre sua chegada ao clube. “Estou feliz e honrado por agora fazer parte desta equipe. Que 2022 seja um ano de conquistas e possamos alcançar os objetivos do clube”, declarou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

