Avalie o post

A campanha “Show da Vacinação” aplicou, no último sábado (12/03), mais de 3 mil doses de vacina contra a Covid-19 na população em sete casas de show que participaram da mobilização. O ato iniciou às 9h e encerrou às 17h, e reuniu equipes de saúde e 50 atrações musicais nos locais de entretenimento espalhados pela cidade.

Mais de três mil doses do imunizante contra a covid-19, foram aplicados durante campanha show da vacinação, em Manaus

As apresentações reuniram grupos de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha. O público que compareceu conseguia atualizar o esquema vacinal, com a disponibilização das 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço, como é o caso de Joselito Araújo.

‘’Essa campanha nas casas de show, eu achei fantástica, eu vim para aproveitar a oportunidade para tomar minha dose de reforço, tendo em vista que é sábado, um dia propício para isso’’, disse Joselito.

Atualmente o amazonas passa pela fase amarela, com transmissão de baixo risco do vírus, e esse momento só está acontecendo, graças ao avanço na imunização, como destacou o governador do amazonas, Wilson Lima.

‘’A gente tá sempre nessa expectativa de que as pessoas se vacinem, e que a gente consiga atingir a maior quantidade possível de pessoas, que se vacinem com a primeira a segunda e a terceira dose, já tá mais do que provado importância da vacina no combate a covid-19’’, destacou o governador.

Durante a campanha, o Secretário de Cultura, Marcos Apolo falou sobre a importância dessas ações, e o setor de entretenimento que foi um dos mais afetados pela covid-19.

‘’Por determinação do governador Wilson Lima, nós estamos fazendo essas ações onde as pessoas estão, especialmente nas casas de show, que foi uma área bastante afetada por conta da pandemia, e fazer essa dinâmica para as pessoas fecharam o esquema vacinal em lugares como esse, é bom para toda a sociedade’’, disse Apolo.

Desde o último sábado, um novo decreto entrou em vigor, a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos em todo o estado. A desobrigatoriedade para ambientes fechados será decidida daqui 20 dias, em nova reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

Fonte