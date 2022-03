Avalie o post

Dom Leonardo Steiner orienta sobre uso de máscaras

Na última sexta-feira o Governador Wilson Lima, anunciou a liberação do uso obrigatório de máscaras em locais públicos. As mudanças passam a valer no dia 12 de março. O Estado do Amazonas encontra-se na fase amarela de contaminação da covid-19, o que significa baixo risco de transmissão.

A desobrigatoriedade para o uso de máscaras em ambientes fechados será decidida daqui a 20 dias pelo Comitê de enfrentamento a Covid-19. Diante disso o Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, orienta os fiéis católicos diante a atualização do decreto e recomenda que as pessoas continuem se prevenindo com a utilização de máscaras em ambientes fechados.

O novo decreto permite: A desobrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos em todo o Amazonas, liberação de eventos sem restrição de horário e ocupação, com recomendação para que os frequentadores estejam com o esquema vacinal completo e a liberação de 100% dos públicos nos estádios.

Com o avanço da vacinação e o baixo risco de transmissão, há possibilidades do retorno das procissões e atividades externas da igreja. A Arquidiocese de Manaus irá realizar a Semana Santa de forma presencial, mas vale ressaltar, que a igreja acompanha as orientações governamentais, caso haja alteração, a arquidiocese também informará o público.

Acompanhe a programação de Semana Santa 2022 na Arquidiocese de Manaus:

10/04 – MISSA DE RAMOS – 7h30 , 10h e 18h – Início na Praça da Matriz

14/04 – MISSA DOS SANTOS ÓLEOS – às 9h30

14/04 – MISSA DA CEIA DO SENHOR COM O ATO DO LAVA-PÉS

Seguida de Vigília Eucarística – A partir de 19h

15/04 – PAIXÃO DO SENHOR – Transmissão e flashes

7h – OFÍCIO DIVINO, seguido da VIA-SACRA (Procissão) – Saída da Catedral Metropolitana para o Santuário de Fátima, Av. Tarumã – Praça 14 de Janeiro

15h- CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR – Santuário de Fátima, Av. Tarumã – Praça 14 de Janeiro

16h – PROCISSÃO DO SENHOR MORTO – Saída do Santuário de Fátima, Av. Tarumã – Praça 14 de Janeiro, com chegada na Catedral

16h30 – MEDITAÇÃO DAS SETE DORES DE NOSSA SENHORA – Catedral Metropolitana de Manaus

16/04 – SÁBADO SANTO / VIGÍLIA PASCAL – Missa – 20h

17/04 – PÁSCOA DO SENHOR – Missa – 7h30, 10h e 18h

