O garoto Dante Castro, de 10 anos, tomou a cena no comício do candidato Luiz Inacio Lula da Silva, na noite desta quarta-feira, 31/8, em Manaus, vestindo uma camisa branca com a estrela vermelha do PT no peito, e short branco com listras vermelhas. De onde ficava a multidão de mais de 20 mil pessoas, o garoto acenava para cinegrafistas e jornalistas que passavam pelo corredor da imprensa.

— Ei, me entrevista ! Eu preciso falar! - apelava o pequeno petista, que chegou ao comício por volta das 18h em companhia dos pais e de uma irmã. “Minha família toda é lula!”, adiantava ele.

Alguns fotógrafos e cinegrafistas acabavam captando a euforia de Dante. Um repórter resolveu entrevistar o menino e ele deu um show. Tomou o microfone da mão da jornalista e falou:

— Olha eu ainda não voto, mas Lula é o melhor para o povo. Tenho Lula no meu coração!

O olhar inquieto procurava a lente da câmera:

— Assistam o meu canal no You Tube: “Meninada junta”. Vai lá, você gostar! É Lula, todos co Lula! - bradava empolgado, fazendo o 'L' com o polegar e o indicador.