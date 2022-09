O meia-atacante Willian foi anunciado como novo reforço do Fulham (Inglaterra) na tarde desta quinta-feira, 1º, no último dia da janela de transferências de verão da Europa. Em comunicado, o clube inglês informou que o brasileiro assinou vínculo válido por uma temporada, ou seja, até a metade de 2023.

Como rescindiu com o Corinthians em agosto e estava livre no mercado da bola, o jogador chega ao time londrino sem custos. À emissora oficial da equipe, o experiente atleta de 34 anos comemorou o seu retorno ao futebol inglês.

“Estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar de volta à Premier League. O Fulham é um clube especial, um clube que quer melhorar, que quer lutar por algo maior, então estou aqui para ajudar e mal posso esperar para começar”, disse Willian, que brilhou com a camisa do Chelsea (2013 a 2020) e ainda teve uma passagem discreta pelo Arsenal (2020 e 2021).

Presidente do Fulham, Tony Khan comemorou o acerto com o brasileiro, ressaltando a importância do meia-atacante na luta pela permanência na Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

“Estou muito feliz que Willian assinou oficialmente com o Fulham. Ele tem sido impressionante durante seus últimos treinos com nosso elenco, e acreditamos que adicionar um jogador da qualidade de Willian e alguém com sua vasta experiência fortalecerá o clube enquanto trabalhamos para construir o forte início que tivemos nesta Premier”, comentou o mandatário.

Willian, vale lembrar, tinha contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, mas rescindiu alegando preocupação com os familiares, que chegaram a receber ameaças de torcedores corintianos. Apesar da justificativa, boa parte da torcida do Alvinegro não gostou da conduta do jogador, que foi revelado na base do Timão. Em algumas partidas do Brasileirão, o meia chegou a ser vaiado após deixar o Parque São Jorge.