Os candidatos à Presidência Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) confirmaram presença no primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais deste ano. O evento, que está sendo organizado por Folha, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura, ocorrerá no domingo, 16 de outubro, às 20 horas.

Na próxima terça-feira, 11, haverá uma reunião com as campanhas de Lula e Bolsonaro para definir as regras do debate.

Em agosto, os veículos promoveram o primeiro debate entre os presidenciáveis do primeiro turno, que contou com a presença de Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, entre outros candidatos.

O último debate do primeiro turno, promovido pela Rede Globo no fim de setembro, teve inúmeras trocas de farpas entre os candidatos à Presidência da República.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Padre Kelmon (PTB), por exemplo, precisaram ter o microfone cortado pelos produtores do evento. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a senadora Soraya Thronicke (União Brasil), por sua vez, trocaram acusações de corrupção.

