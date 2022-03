Avalie o post

Na rede social, uma internauta ironizou a forma física da famosa

São Paulo – Kelly Key, de 38 anos, rebateu críticas de seguidores no Instagram. Por meio de uma sequência de vídeos, nesta quinta-feira (17), a cantora expôs comentários sobre ter feito cirurgias plásticas ao longo dos últimos anos. Na rede social, uma internauta ironizou a forma física da famosa.

(Foto: Reprodução/Instagram)

“A estética que o diga… Eu vou fazer plástica e ficar postando vídeo de exercícios para vocês”, disse.

O post não agradou a artista, que fez questão de ressaltar que sempre foi transparente sobre a realidade de procedimentos estéticos.

“Refiz o seio, refiz a cicatriz da cesariana que tinha ficado alta, fiz uma lipozinha aqui atrás [nas costas] para dar uma cavadinha Afinal de contas, eu tenho quase 40 anos, tenho história.”

Na sequência, a cantora lembrou que sempre mostra detalhes da vida pessoal. “Eu compartilho com vocês quando faço botox, preenchimento, porque acho importante não esconder esse tipo de coisa. Durante anos, ninguém falava sobre isso. Era algo que as pessoas olhavam de forma pejorativa, e é algo extremamente importante, principalmente na fase madura da mulher.”

