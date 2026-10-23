O governador do Amazonas, Roberto Cidade, oficializou, nesta sexta-feira (23/10), em solenidade realizada no Palacete Provincial, localizado no Centro de Manaus, a promoção de 316 oficiais e praças da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O evento reuniu os militares contemplados pelos atos de promoção, além de autoridades civis e militares do Estado, em reconhecimento à trajetória profissional e aos serviços prestados à segurança pública.

Segundo o governador Roberto Cidade, a medida atende a uma demanda antiga da categoria. “É um direito adquirido deles. Esses policiais estavam esperando essa promoção há quase dez anos. Entendemos que era o momento de tomar essa atitude de promover para que eles possam sair daqui mais valorizados e continuar essa missão tão árdua e importante, que é trazer mais segurança a todo o estado do Amazonas”, afirmou.

Os 316 policiais militares, entre oficiais e praças, foram promovidos, conforme decretos assinados nos dias 29 e 30 de setembro e 16 de outubro e publicados no Diário Oficial do Estado (DOE). Entre as promoções, estão as de sete oficiais superiores ao posto de coronel, o mais alto da corporação. As promoções haviam sido previamente anunciadas pelo governador no dia 11 de setembro, durante coletiva de imprensa sobre medidas voltadas à valorização dos profissionais das forças de segurança pública.

O anúncio contemplou promoções nas forças de segurança do Amazonas, destinadas a policiais militares, bombeiros militares e policiais civis. A iniciativa reforça a integração entre os órgãos de segurança e o destravamento das carreiras represadas.

Compromisso com a tropa

Para o coronel Anézio Paiva, secretário de Segurança Pública do Amazonas, a ação demonstra o compromisso com a tropa. “É uma solenidade que a Polícia Militar do Amazonas faz de valorização, principalmente dos oficiais e praças promovidos. O governador Roberto Cidade, logo no início do mandato dele, marcou a reunião conosco, e a demanda, que era transversal em todas as instituições, era a atualização das promoções do nosso quadro de oficiais e praças. Isso foi feito. Nós temos 316 policiais militares promovidos, que tiveram promoções que estavam paradas”, destacou.

Na Polícia Militar do Amazonas, as promoções representam um marco na carreira dos profissionais contemplados, reconhecendo a dedicação, a experiência e o compromisso com a missão de servir e proteger a sociedade.

Segundo o coronel Klinger Paiva, comandante-geral da corporação, a data simboliza o coroamento do esforço diário dos militares.

“Hoje é um dia muito importante, um dos mais importantes para a Polícia Militar, porque é o dia em que a gente celebra a promoção. É um ato que o policial espera, porque é o reconhecimento do trabalho e da dedicação dele em prol da sociedade. Todos nós sabemos que a vida do policial é se dedicar à segurança da população, mesmo com risco da própria vida, como é o juramento de todos os policiais, e nada mais justo que ele tenha a tão sonhada promoção dele”, disse.

Reconhecimento

A ascensão funcional também integra o desenvolvimento das carreiras militares e reforça a importância da valorização dos homens e mulheres que atuam no policiamento ostensivo e nas demais atividades desempenhadas pela PMAM.

Entre os contemplados, a conquista foi celebrada como o ápice da trajetória na corporação. “O sentimento hoje é de muita felicidade. São momentos que a gente guarda, porque chegamos ao topo da carreira, é o último posto, e tudo isso vem coroar aquilo que a gente vem fazendo ao longo de toda a vida. São mais de 25 anos dedicados inteiramente aos serviços, comprometidos realmente com essa causa pública”, explicou o diretor da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PMAM, coronel Márcio Leite, que chegou ao posto mais alto da corporação.