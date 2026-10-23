A Justiça do Amazonas concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto a Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso. A decisão foi proferida nesta sexta-feira (23/10) e reconheceu o cumprimento dos requisitos legais para a mudança de regime. A saída do estabelecimento prisional está prevista para as 10h deste sábado (24/10). Familiares e amigos preparam uma recepção no salão de beleza Belle Femme, no bairro Parque Dez de Novembro, em Manaus.

Na decisão, a Justiça destacou o histórico de Ademar durante o período de encarceramento, incluindo a participação em atividades de ressocialização, o aproveitamento escolar e profissional, a boa conduta carcerária e a ausência de faltas disciplinares.

O documento registra que esses elementos, associados ao cumprimento do requisito temporal, fundamentaram a concessão do benefício, em consonância com o parecer favorável do Ministério Público.

A progressão representa um importante resultado da atuação da defesa, que acompanhou o cumprimento dos requisitos previstos na Lei de Execução Penal. Os advogados Lenilson Ferreira e Juliano Negreiros atuam na defesa dos interesses de Ademar, buscando assegurar a observância das garantias legais e o reconhecimento dos direitos previstos na legislação brasileira.

A decisão também estabelece condições para o cumprimento do regime semiaberto, incluindo recolhimento domiciliar em horários determinados e monitoramento eletrônico.

A decisão judicial registra que Ademar demonstrou “engajamento constante em atividades de ressocialização no sistema prisional, com expressivo aproveitamento escolar e profissional”. Também destaca a “conduta carcerária classificada como ‘boa’” e a ausência de faltas disciplinares, elementos considerados para o deferimento da progressão.

A recepção no Belle Femme reunirá familiares e amigos em um momento de reencontro e acolhimento. O salão, ligado à trajetória da família Cardoso, foi escolhido para marcar essa nova etapa. A progressão ocorre após Cleusimar Cardoso, mãe de Ademar e Djidja, também obter a mudança para o regime semiaberto. A família segue acompanhando os desdobramentos judiciais do caso, enquanto a defesa mantém sua atuação nas medidas legais cabíveis.