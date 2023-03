Campeão do Brasileiro e da Libertadores da América com o Flamengo, o técnico Jorge Jesus não descarta voltar à Gávea num futuro próximo. Em entrevista à emissora “SporTV”, de Portugal, o atual técnico do Fenerbahçe lembrou que tem vínculo com os turcos somente até a metade de 2023 e que poderia retornar ao Rubro-Negro.

“Tudo é uma hipótese na minha carreira, portando não coloco nada à parte”, disse o “Mister”, que comandou o Rubro-Negro entre 2019 e 2020. Já perguntado sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira, JJ até se colocou à disposição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O lusitano, porém, ressaltou que não foi contatado por Ednaldo Rodrigues ou outros cartolas brasileiros. “Qual treinador do mundo que não gostaria? Mas ninguém falou comigo.”

Neste domingo, o jornal português “Record” afirmou que o ex-goleiro Julio César teria embarcado para Lisboa com a intenção de intermediar as negociações entre CBF e Jorge Jesus. Em texto publicado nas redes sociais, entretanto, o antigo arqueiro negou a versão. Sincero, o “Mister” revelou que não fecha as portas para nenhuma seleção de grande porte.

“Meu contrato acaba em maio e vamos ver o que vai acontecer, não quero tomar nenhuma atitude, sempre foi assim. Só vou tomar atitude quando acabar a temporada, nos anos que tenho como treinador é assim que faço”, afirmou. Vamos ver o que vai acontecer, se fico na Turquia ou se saio.”