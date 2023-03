A escassez de semicondutores no mercado global, que vem ocorrendo desde o fim de 2020 devido ao impacto da pandemia nas cadeias produtivas em todo o mundo, já afeta empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), com paralisação de linhas de produção, férias coletivas e até demissão de trabalhadores.

Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), Valdemir Santana, em fevereiro, diversas empresas como Calcomp, Salcomp, entre outras, tiveram que demitir funcionários por falta de materiais para produção.

“Cerca de 1,5 mil trabalhadores perderam os empregos, e inclusive algumas empresas fecharam por conta desse problema. Outras empresas deram férias coletivas”, contou.

Valdemir Santana avalia, no entanto, que a situação está voltando à normalidade com a chegada de materiais e a retomada de postos de trabalho. “Nós esperamos que a situação melhore a partir de agora”, ressaltou.

Segundo especialistas, as origens da crise estão na pandemia de covid-19, que abalou boa parte das cadeias produtivas dos produtos eletrônicos, mas também na disputa travada entre Estados Unidos e China.

Prejuízo nacional

Estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) concluiu que, só no ano de 2022, a falta de semicondutores gerou uma redução de 250 mil unidades na produção brasileira de veículos.

A Volkswagen, por exemplo, depois de suspender a produção do T-Cross, agora reduziu um dos turnos da planta de São Carlos, em São Paulo, responsável por fazer motores para o Brasil e para exportação.

A Mercedes-Benz do Brasil anunciou que também dará férias coletivas parciais para funcionários e colaboradores de algumas áreas da fábrica de São Bernardo do Campo (SP), na região do Grande ABC.