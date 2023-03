A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), vem realizando diariamente ações de limpeza em diversos igarapés da cidade e, nesta segunda-feira, 27/3, cerca de 50 servidores realizaram a limpeza no igarapé do 40, importante curso d'água que corta a cidade. A ação teve como objetivo evitar possíveis alagamentos na região durante o período de chuvas intensas.

A equipe da Semulsp trabalhou na remoção de lixo, entulho e vegetação que obstruíam o leito do igarapé. A ação contou com o uso de máquinas e equipamentos adequados para a retirada dos resíduos, garantindo a segurança dos trabalhadores e agilidade no processo.

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, a limpeza dos igarapés é importante para prevenir alagamentos em áreas próximas, especialmente em períodos de chuvas intensas. "Com a retirada dos resíduos, garantimos que a água possa fluir livremente, evitando que ela transborde e cause transtornos para a população”, destacou.

Os trabalhos de limpeza e desobstrução já alcançaram mais 200 igarapés na cidade, com serviços de desassoreamento, capina, retirada de lixo, poda, entre outros. Todo lixo retirado é encaminhado para o aterro sanitário, onde as associações de catadores fazem a divisão de tudo que foi recolhido.

A Semulsp vem realizando os trabalhos de limpeza e manutenção no leito dos rios e igarapés diariamente, mas é de suma importância, contar com o apoio da população, descartando seus resíduos de forma correta, para que o lixo não acabe dentro dos córregos e cause danos à população.