O ex-treinador do Corinthians, Sylvinho, fez sua estreia na seleção da Albânia nesta segunda-feira, dia 27, mas não foi como ele imaginou. A seleção perdeu para a Polônia por 1 a 0 em partida das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. Ambas as equipes estão no Grupo E ao lado de República Tcheca, Moldávia e Ilhas Faroé. Sylvinho foi apresentado como treinador das Águias no início de janeiro de 2023 e teve dois meses para se familiarizar com a 66ª colocada no ranking da Fifa. Frente à Polônia, a equipe apresentou fragilidades e levou o gol de Swiderski aos 41 minutos. Apesar de ter menos posse de bola, os albaneses não facilitaram para os adversários, mas tiveram poucas oportunidades de gol. O próximo compromisso de Sylvinho será contra a Moldávia em junho, em casa. Na mesma Data Fifa ainda enfrenta as Ilhas Faroé. Para se classificar ao torneio, a Albânia precisa terminar nas duas primeiras colocações da chave e agora é a última (apenas um jogo).

