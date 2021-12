Avalie o post

Evento esportivo será realizado em fevereiro de 2022

Tóquio – O Japão não enviará uma delegação governamental aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, em fevereiro, anunciou o governo japonês nesta sexta-feira (24), uma medida que deve aprofundar as tensões com a China.

(Foto: Agência Brasil)

A decisão segue o boicote diplomático liderado pelos EUA aos Jogos por conta de preocupações com os direitos humanos na China, embora o Japão tenha evitado classificar explicitamente sua medida como tal.

O Japão, apesar de ser um parceiro dos Estados Unidos, também tem laços econômicos fortes com a China.

Tóquio não enviará uma delegação governamental aos Jogos Olímpicos de 2022, mas, em vez disso, enviará algumas autoridades com ligações diretas às Olimpíadas, afirmou o secretário-chefe de Gabinete, Hirokazu Matsuno, em um pronunciamento à imprensa.

Entre as autoridades estão Seiko Hashimoto, diretora do comitê organizador dos Jogos de Tóquio 2020, assim como diretores de comitês Olímpicos e Paralímpicos.

“O Japão acredita que é importante para a China garantir liberdade, respeito por direitos humanos básicos e ao Estado de Direito, valores universais da comunidade internacional”, afirmou Matsuno.

Em Pequim, Zhao Lijian, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, disse em uma entrevista coletiva de rotina que a China saúda a vinda de representantes olímpicos e dos atletas do Japão. A China não enviou uma delegação governamental aos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio neste ano, mas somente uma delegação esportiva, comandada pelo chefe do bureau esportivo do país.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

