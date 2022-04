Avalie o post

O Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES realizou na manhã do último sábado, a aula inicial do curso de extensão “Formação Socioemocional para Agentes de Pastoral: Cuidando do Cuidador”. O curso será ministrado todos os sábados, de forma presencial, das 8h às 12h, no ITEPES.

Com carga horária de 31h, a formação tem o objetivo de desenvolver o leigo para a criação de um cenário favorável de mudança pessoal e qualidade de serviço pastoral. O curso busca favorecer a visão positiva de si mesmo como elemento de transformação para o outro.

Os módulos serão ministrados pela psicóloga Iracy Rocha, pelo administrador Petrarco Rocha, e pelo pedagogo Weyder Bindá, com temas como introdução as teorias socioemocionais, oficina das emoções, teorias da comunicação, relações interpessoais, liderança pastoral, coaching pastoral, noções básicas PNL e introdução ao mindfulness.

Segundo a facilitadora do curso e psicóloga Iracy Rocha, o curso dividido em 9 encontros, trabalha os princípios das teorias socioemocionais entre outros temas que farão do serviço social um trabalho de excelência.

O ITEPES dispões de vários cursos, e está com uma agenda aberta para o decorrer do ano. Para mais informações acesse as redes sociais do ITEPES, ou entre em contato pelo telefone 99504-5610.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

