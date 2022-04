Avalie o post

Manaus – Na primeira quinzena de abril, diversas atrações chegam ao palco do Teatro Amazonas. Entre os destaques está o encerramento do 2° Festival de Circo do Amazonas, com a peça infantil “A Princesa Cafuxa” e o documentário “O Clã das Jiboias – o Jiu-Jitsu na Amazônia”, que mostra história do esporte número 1 do Amazonas e a chegada de Reyson Gracie.

Outra novidade para este mês é o show do ex-The Voice Kids, Davi Lucas, que apresenta o repertório ‘O melhor de mim’, no próximo dia 10 de abril. Os ingressos estão à venda.

Para o acesso ao teatro é recomendado o uso de máscaras. A apresentação do comprovante de vacina atualizado é obrigatória.

Confira a programação:

Dia 3 de abril, domingo, às 19h

O 2° Festival de Circo faz seu encerramento no Teatro Amazonas ainda no início do mês de abril, através do espetáculo “A Princesa Cafuxa”, da Companhia Cafuxa Oficial. O espetáculo reúne números variados da arte circense, como palhaçaria, malabares, truques de mágica, entre outros. O evento é gratuito e com classificação livre. A entrada ocorre a partir das 18h30.

Dia 5 de abril, terça-feira, às 20h

O Balé Folclórico do Amazonas resgata, através do espetáculo “Dançando Nossos Compositores”, a identidade cabocla. Serão apresentadas as composições dos artistas que imprimem, de forma lírica, o sentimento, a audácia, o caráter e o temperamento do povo amazonense. A duração do evento é de 40 minutos e tem entrada franca com classificação livre.

Dia 6 de Abril, quarta-feira, às 20h

O Teatro Amazonas exibe a obra audiovisual “O Clã das Jiboias – o Jiu-Jitsu na Amazônia”. O documentário faz um resgate histórico sobre o esporte no estado, desde a imigração japonesa de um grupo de lutadores, passando pela retomada, em 1976, com a chegada de Reyson Gracie ao jiu-jitsu tipo exportação, conhecido no mundo todo. A exibição é gratuita, conta com uma duração de 1h20 e tem classificação livre.

Dia 7 de abril, quinta-feira, às 20h

A Orquestra de Violões do Amazonas apresenta o espetáculo “Orquestra de violões pelo Brasil”, onde seleciona músicas que representam características das regiões brasileiras. Uma viagem de Norte a Sul do país, de forma a encantar o público com a mostra inédita. O evento tem classificação livre e entrada gratuita.

Dia 8 de abril, sexta-feira, às 20h

O 1º Festival de Música e Arte de Manaus (Femuarte) terá a grande final da mostra competitiva no palco do Teatro Amazonas. O projeto busca talentos culturais, as melhores composições inéditas e estimula a participação de compositores, cantores e artistas de Manaus. Além disso, a classificação é livre e com entrada franca.

Dia 10 de abril, domingo, às 19h

Nessa data, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo “Davi Lucas – O Melhor de Mim” em uma apresentação musical onde o cantor fará lançamento de sua nova música de trabalho. O artista, ex-The Voice Kids, será acompanhado de uma banda e receberá convidados especiais. O evento tem duração de 2h e tem classificação livre.

Os valores dos ingressos variam de R$120 a R$70. Outros detalhes podem ser consultados no site Bilheteria Digital.

Dias 11 e 12 de abril (segunda e terça-feira), às 20h

Celebrando o regresso aos palcos, a Amazonas Band apresenta o evento “Celebração” com repertório do seu acervo, com os grandes sucessos da banda ao longo dos anos, bem como inéditos escritos durante o longo período de recesso devido à pandemia. Para participar, é necessária somente a chegada com antecedência ao evento, que conta com classificação livre e entrada franca. A duração da apresentação tem 1h15min.

Dia 14 de abril, quinta-feira, às 20h

O Corpo de Dança do Amazonas apresenta o evento “TA | Sobre Ser Grande”, que homenageia os povos indígenas Tikunas, originário do Amazonas. O evento aborda a diversidade cultural desses povos, apresentando seus aspectos linguísticos e artísticos, em uma jornada em que espaço, tempo e o corpo são uma coisa só. Dirigido por Mário Nascimento, o repertório do espetáculo conta com trilha sonora original do DJ Marcos Tubarão e Amazonas Filarmônica. A classificação do evento é livre e entrada franca.

source