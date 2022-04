Avalie o post

Manaus – A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), alerta a população sobre golpes envolvendo cartões de crédito e débito, destacando a tecnologia Near Field Communication (NFC), que possibilita que o pagamento seja feito com a aproximação do cartão na máquina, em uma distância de menos de 10 centímetros.

O delegado Reinaldo Figueira, titular da Dercc, explica que o crime ocorre, principalmente, em transportes coletivos, quando os golpistas se movimentam entre as vítimas, carregando máquinas de cartão com o objetivo de se aproximar de bolsas e carteiras, a fim de praticar o golpe.

“Sabemos que a facilidade do uso desta tecnologia é totalmente prática nessa era digital, bem como no cotidiano das pessoas, porém, isso pode ser opcional e o usuário pode desativar a função diretamente no aplicativo, caso não sinta segurança”, esclarece Reinaldo.

Orientação

O delegado reforçou que as pessoas devem ter cuidado ao utilizar os cartões dentro de bolsas, e optar por usar outros cartões que não possuem a tecnologia NFC à frente, para evitar a prática criminosa.

“É importante destacar que uma das vantagens de possuir um cartão que efetue pagamento por aproximação, é que é possível estipular um limite para valores que serão debitados”, contou o titular da Dercc.

A autoridade policial informou que, uma outra vantagem da NFC, é a não necessidade de portar o cartão com ajuda de outra pessoa, especialmente quando este é inserido na maquineta. Segundo Reinaldo, nesse momento, outras pessoas com acesso ao cartão poderiam ter acesso ao código verificador e, assim, utilizar para efetuar outras compras, sem o conhecimento do titular.

Registro de Ocorrência

Caso você tenha sido vítima do golpe, deve procurar o Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo ou comparecer à Dercc, situada nas dependências da Delegacia Geral (DG), na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

